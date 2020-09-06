الرئيس تبون يهنئ المنتخب الوطني العسكري

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب الوطني العسكري على افتكاكه المراكز الأولى في تخصصات الألعاب العسكرية الدولية بروسيا.

وكتب رئيس الجمهورية، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر، “أحرّ التهاني والتشجيعات أيها الأشاوس المغاوير، على افتكاكم المراكز المتقدمة عن جدارة واستحقاق في كل تخصصات الألعاب العسكرية الدولية بروسيا، إذ برهنتم مرة أخرى على شدّة قدراتكم القتالية وتكوينكم العالي بين جيوش العالم.دمتم ذخرا لوطننا المفدى وجيشنا الأبيّ، سليل جيش التحرير الوطني “