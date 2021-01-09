الرئيس تبون ينهي مهام وزير النقل

أنهى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون مهام لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل, بسبب اقدام الجوية الجزائرية على استيراد نشاطات خدمات الاطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي والتوجيهات المالية حسب ما جاء السبت في بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان بأمر من رئيس الجمهورية, تم انهاء مهام لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل وأوضح ذات المصدر ان هذا القرار جاء بعد قيام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الاطعام دون الاخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة ايلاء الأولوية للانتاج الوطني هذا وتم, حسب البيان, عزل الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وكذا المسؤول عن خدمات الاطعام بالشركة نفسها وتم تكليف فاروق شيعلي, وزير الأشغال العمومية للقيام بمهام وزير النقل بالنيابة, يضيف المصدر ذاته.