الرئيس عبد المجيد تبون ينهي مهام رؤساء دوائر وبلديات

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم إنهاء مهام عدد من رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر، اثر خيانة الأمانة وتلاعبات في مشاريع تخص مناطق الظل.

كما أنهى رئيس الجمهورية مهام عدد من مسؤولي قطاعات السكن والميزانية في عدد من الولايات الأخرى

إنهاء مهام نادية نابي رئيسة دائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف

إنهاء مهام محمود غريب رئيس دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة

إنهاء مهام رضا خيضر رئيس دائرة السانية بولاية وهران

إنهاء مهام فتحي بلمصطفى رئيس دائرة الرمكة بولاية غليزان

إنهاء مهام رئيس بلدية سيدي الشحمي بولاية وهران

إنهاء مهام رئيس بلدية سوق الأحد بولاية غيليزان

إنهاء مهام رئيس بلدية أولاد عبد القادر بولاية الشلف

إنهاء مهام رئيس بلدية أم العظام دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة

إنهاء مهام المسؤول الأول عن القسم الفرعي للموارد المائية لدائرة الرمكة بولاية غيليزان

إنهاء مهام مسؤول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف

إنهاء مهام مسؤول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة أولاد درّاج بولاية المسيلة

إنهاء مهام مسؤول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة فيض البطمة بولاية الجلفة

من جهة أخرى ترأس رئيس الجمهورية اجتماع ضم مجمعة من الوزراء والمسؤولين الأمنيين خصص لدراسة أزمة السيولة المالية بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي.