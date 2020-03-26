الرئيس تبون ينهي مهام المفتش العام لوزارة الطاقة والمدير العام للمحروقات

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 2٬493

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام المفتش العام لوزارة الطاقة يوسف أورداي، كما أنهى الرئيس مهام المدير العام للمحروقات بذات الوزارة مصطفى حنيفي.
وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه و بناءً على المرسوم الرئاسي الصادر في 10 مارس 2020، تم إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة يوسف أورداي لإحالته على التقاعد،كما تم إنهاء مهام المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي لإحالته على التقاعد.

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