الرئيس تبون ينهي مهام الجنرال سرهود ويعين العميد قواسمية رئيسا لأركان الدرك

أعلنت قيادة الدرك الوطني عن خبر إنهاء مهام العميد إسماعيل سرهود من منصب رئيس أركان الدرك الوطني، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقالت قيادة الدرك الوطني، إن قائد الجهاز العميد عبد الرحمن عرعار، قد أشرف اليوم الأحد على تنصيب العميد نور الدين قواسمية في منصب رئيس أركان الدرك، خلفا لسابقه العميد سرهود.

وشغل العميد قواسمية في وقت سابق منصب قائد حرس الحدود.

وجاء هذا التنصيب، تنفیذاً للمرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 فیفري 2020، المتضمن تعیین العمید قواسمیة نور الدین، في مھام رئیس أركان الدرك الوطني.