الرئيس تبون يكلف عرقاب بمتابعة حادث انهيار نفق بعين أزال

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء وزير المناجم محمد عرقاب للتوجه الى مدينة عين أزال (ولاية سطيف) لمتابعة عن كثب تطور الوضعية الناجمة عن حادث الانهيار الجزئي لنفق تنقيب عن المواد غير الحديدية و المواد النافعة, ولتقديم تعازيه لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم, حسب ما علم لدى رئاسة الجمهورية.

وكان حادث انهيار جزئي لنفق تنقيب بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن المواد غير الحديدية والمواد النافعة (الشعبة الحمراء) بمنطقة خرزة يوسف شرق مدينة عين أزال (50 كم جنوب سطيف) مسبوقا بانفجار قد وقع صباح اليوم حيث لقي اثره عاملان مصرعهما وأصيب ثالث حسب مصالح الحماية المدنية. و اوضحت مصالح الحماية ان عملية البحث متواصلة حاليا تحت الانقاض تحت اشراف مدير الولائي للحماية المدنية وحضور والي الولاية للتأكد من عدم وجود عمال آخرين في حين توجهت فرق متخصصة للحماية المدنية للبحث داخل النفق