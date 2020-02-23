الرئيس تبون يعين اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد مستشارا له مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد مستشارا له مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية.

وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه و بناءا على الدستور 91-6 و 92-2، و بمقتضى المرسوم الرئاسي 20-07 المؤرخ في 25 جانفي 2020 والذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية و تنظيمها.

وبمقتضى المرسوم الرئاسي 20-39 الموافق لـ2 فيفري 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة فقد عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبد العزيز مجاهد مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الامنية والعسكرية