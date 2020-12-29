الرئيس تبون يعود لأرض الوطن

عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء الى أرض الوطن بعد فترة علاج لمدة قاربت شهرين بمستشفى ألماني بحسب ما بثه التلفزيون الرسمي في نشرة الثامنة

وكان في استقبال الرئيس عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة

وفي تصريح مقتضب عبر الرئيس تبون عن تمنايته بان يكون العام المقبل 2021 أحسن بكثير من العام الفارط 2020

وقد بدا الرئيس تبون وهو يتبادل اطراف الحديث مع الإطارات السامية للدولة في لياقة جيدة