الرئيس تبون يعطي تعليمات لجراد لعقد لقاء حول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في منتصف اوت القادم

أصدر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تعليمات الى الوزير الاول, عبد العزيز جراد, بغرض تحضير لقاء يعقد يومي 16 و17 أوت المقبل حول ال مخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان ان رئيس الجمهورية أصدر تعليمات إلى الوزير الأول بغرض تحضير لقاء حول ال مخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي, على أن يعقد يومي الأحد والاثنين 16 و 17 أوت 2020 وسيضم هذا اللقاء –يوضح نفس المصدر– أعضاء الحكومة ال مكلفين بالتنمية والإنعاش الاقتصادي وال متعاملين الاقتصاديين والبنوك وال مؤسسات ال مالية وكذا الشركاء الاجتماعيين, من خلال ال منظمات النقابية للعمال وأرباب العمل وأضاف البيان أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في ضبط ال مخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني جديد مدعوم بتنويع مصادر النمو واقتصاد ال معرفة والانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية