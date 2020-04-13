الرئيس تبون يشيد بجهود الطاقم الطبي ويؤكد سيطرة الدولة على وباء كورونا

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بجهود الطاقم الطبي، مؤكدا في الوقت ذاته على سيطرة الدولة على وباء كورونا.

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه سيتم اعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية والعمل على تحسين ظروف مهنيي القطاع، مثمنا جهودهم في مجابهة وباء كورونا.

وخلال تفقده لمصلحة الطب الداخلي للمستشفى الجامعي بني مسوس، تعهد الرئيس في حديثه مع الأطباء بمراجعة المنظومة الصحية الوطنية وتحسين ظروف عمل مهنيي قطاع الصحة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها والصعوبات التي يواجهونها لمجابهة وباء كورونا المستجد.