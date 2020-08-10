الرئيس تبون يستقبل وزير الداخلية الاسباني

استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون الاثنين وزير الداخلية لمملكة إسبانيا فرناندو قرند مارلسكا غوميز, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام تدوم يوما واحدا.

وحضر القاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية مدير الديوان برئاسة الجمهورية, نور الدين بغداد دايج و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة الاقليمية كمال بلجود