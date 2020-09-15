الرئيس تبون يستقبل وزيرة الداخلية الإيطالية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامور غيز، التي حلت صباح اليوم بالجزائر في إطار زيارة عمل رسمية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق للوزيرة الإيطالية إلى جانب مدير الديوان بالرئاسة، وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وينتظر أن تناقش الوزيرة الإيطالية “مقترح إعادة تفعيل الشراكة في الشؤون الداخلية والأمن والتي تشمل مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالبشر ستكون من بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال”، بالإضافة إلى “تعاون أكثر كثافة بين قوات الشرطة ورجال الإطفاء في البلدين”.