الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء أمس على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على التعديل الدستوري المقرر يوم الفاتح من نوفمبر القادم

وكان المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه قد صادق على التعديل الدستوري الجديد بحر الأسبوع الفارط وهو المشروع الذي يعزز من الحقوق والحريات ويقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويعود الى منصب رئيس الحكومة المنبثق عن الأغلبية البرلمانية بدلا من الوزير الأول حسب تعديل 2009 كما ينص هذا الدستور لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال سنة 1962 الى مشاركة وحدات من الجيش الشعبي الوطني في مهمات سلام خارج الحدود تحت راية الأمم المتحدة كما استحدث المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري وبهذه المراجعة تشرع الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يراسها محمد شرفي في مراجعة اسثتانئية لقوائم الهيئة الناخبة تحسبا لاستفتاء 1 نوفمبر القادم

ب.ع