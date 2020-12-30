الرئيس تبون يستأنف نشاطه رسميا اليوم

استقبل أمس رئيس أركان الجيش

الاطلاع على تحضيرات حملة التلقيح ضد كورونا

يستأنف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس نشاطه بعد عودته من رحلته الاستشفائية بألمانيا بترأسه اجتماع لمجلس الوزراء يتناقش فيه مع حكومة عبد العزيز جراد العديد من الملفات منها التوقيع على قانون مالية 2021 وكذا الاطلاع على تحضيرات استيراد اللقاح ومباشرة حملة التلقيح للوقاية من فيروس كورونا مطلع جانفي القادم الى جانب العديد من الملفات الأخرى خاصة تللك المرتبطة بالساعة او مختلف الاحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الجزائر .

فضل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استئناف نشاطه مباشرة بعد عودته من رحلة العلاجية التي دامت شهرين بمستشفى ألماني متخصص برئاسة اجتماع لمجلس وزراء , يتم خلاله التوقيع على قانون مالية 2021 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه بأغلبية ساحقة , وبتوقيع رئيس الجمهورية على هذا القانون الذي ينظم الحياة المالية والاقتصادية للبلاد سيصبح القانون ساري المفعول بداية من الفاتح من جانفي القادم , ومن الممكن أن يستغل رئيس الجمهورية نفس المناسبة للتوقيع على الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه بتاريخ الفاتح من نوفمبر الفارط .

اجتماع رئيس الجمهورية بالطاقم الحكومي سيكون مناسبة يجدد فيها الرئيس تعليماته وتوجيهاته بخصوص عديد الملفات والقضايا المستعجلة منها ملف استيراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي سيتم في الساعات القليلة القادمة , كما تطلع الحكومة رئيس الجمهورية على اخر ترتيبات انطلاق حملة تلقيح المواطنين التي ستشرف عليها لجنة مختصة متعددة القطاعات بداية من مطلع جانفي القادم وفي نفس الاطار سيطلع الرئيس تبون على مدى تنفيذ تعليماته فيما يخص التكفل بالمواطنين وبعض الفئات الاجتماعية المهنية المتضررة من جائحة فيروس كورونا التي تضرب البلاد والعالم منذ أكثر من تسعة أشهر مضت .

يذكر ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترأس اخر اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 4 اكتوبر الفارط , لعلن بعدها بأيام اصابته بفيروس كورونا ونقله فيما بعد للعلاج في ألمانيا وظل الرئيس تبون يتابع عن كتب الوضع في البلاد ويسدى تعليمات وتوجيهات للحكومة وباقي المسؤوليين وهو ما اكده في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي توتير و طمان فيه المواطنين على صحته والتزامه بمواصلة تنفيذ التزاماته الانتخابية والتحضير لمشروع قانون الانتخابات , كما أسدى الرئيس تعليمات للوزير الاول بالشروع في اجراءات استيراد اللقاح الجديد والتحضير لحملة تلقيح المواطنين من وباء كورونا بداية جانفي القادم .

باية ع