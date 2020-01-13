الرئيس تبون يزور أحمد طالب الإبراهيمي في بيته

زار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للإطئمنان على صحته حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وعبر أحمد طالب الابراهيمي عبر عن عميق تأثره بهذه الزيارة وشكر رئيس الجمهورية على هذه الالتفاته الكريمة وتمنى له التوفيق والسداد لما يبذله من جهود في خدمة الوطن في الداخل و استعادة مكانة وهيبة الجزائر على الساحة الاقليمية و الدولية.

وأطلع الرئيس تبون، أحمد طالب الابراهيمي على بعض جوانب التغيير الشامل الذي شرع في تطبيقه بدءا بالمراجعة الواسعة للدستور وتمنى له موفور الصحة والعافية وطول العمر.

من جهته عرض وزير الخارجية الأسبق أفكاره حول تصوره للمستقبل في ظل تعزيز الوحدة الوطنية لبناء جبهة داخلية صلبة وتحصين الهوية الوطنية وقيم الأمة وثوابتها حسب بيان الرئاسة