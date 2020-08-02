الرئيس تبون يدعو جراد لإجراء اتصالات مع الدول التي تقدمت فيها أبحاث حول لقاح كورونا

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات الى الوزير الاول، عبد العزير جراد، لاجراء اتصالات مع الدول التي تقدمت فيها الابحاث العلمية حول فيروس كوفيد 19 حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

وحسب بيان رئاسة الجمهورية تأتي تعليمات رئيس الجمهورية المسداة الى الوزير الاول قصد اقتناء اللقاح بالكميات المطلوبة فور تسويقه.

للإشارة فان روسيا التي تجمعها علاقات سياسية واقتصادية رفيعة المستوى مع الجزائر كانت قد أعلنت بحر الأسبوع الفارط عن تطوريها للقاح مضاد لفيروس كورونا التي سيتم تسويقها قريبا