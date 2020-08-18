الرئيس تبون يدعو الى رفع الصادرات خارج المحروقات

دعا رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون الى ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات الى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في نهاية 2021 قصد الخروج من التبعية لعائدات المحروقات كما امر بالتقليل من تصدير الموارد الخام خاصة في قطاع الطاقة

و أبرز الرئيس تبون, في كلة غلي عليها الطابع الاقتصادي خلال افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد ان اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على ريع وعائدات المحروقات هواعتماد قاتل للذكاء و المبادرات مؤكدا على ضرورة رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات لتبلغ سنة 2021 ما قيمته 5 مليارات دولار مقابل 2 مليارات دولار حاليا و أضاف انه ابتداء من السنتين القادمتين, سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80 بالمائة على الأقل مقابل 98 بالمئة حاليا مشيرا ان تقليص الصادرات هو حماية لموارد البلاد كما شدد على ضرورة بقاء المنافسة مفتوحة وتعهد بدعم الدولة للمتعاملين الاقتصادين عن طريق القروض البنكية والتشجيع على التصدير من خلال استحداث أروقة خضراء لبعض المنتجات

وانتقد الرئيس تبون ظاهرة الاستيراد العشوائي الذي يهدر الموارد المالية للدولة كما انتقد غياب التنسيق بين القطاعات ماجعل بعض المواد المصدرة تقتل الإنتاج الوطني وكشف الرئيس أنه سيتم بداية من 2021 منع تصدير المواد الخام التي تستطيع ان تحول وتدر أموالا معتبرة وفي مقدمتها قطاع الطاقة حيث أعطيت مجددا التأكيد ان الدولة لن تفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي يشكل 80 بالمائة من الاقتصاد الوطني كما اكد ان الدولة ستدعم الاستثمار الذي يتوفر على ثلاثة شروط الشفافية والصدق والادماج الاقتصادي الوطني ما نسبته 50 الى 60 بالمائة وخلق مناصب شغل جديدة مقابل تخفيض الضرائب بنحو 50 ألف دينار عن كل عامل وانتقد الرئيس في نفس السياق غياب صناعة كهورمنزلية 100 بالمائة جزائرية في وقت تخرج فيه الجامعات الجزائرية ألاف الأدمغة سنويا , كما دعا الحكومة الى ضرورة تشجيع الصناعات التحويلية في قطاع الفلاحة ةشراء المصانع القديمة من الخارج كما أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2020

ب.ع