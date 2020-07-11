الرئيس تبون يدرس ملفات خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في اجتماع مجلس الوزراء غدا

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاحد مجلسا للوزراء سيخصص لمواضيع ذات صلة بالخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي حسبما أفاد به السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أن مجلس الوزراء يعقد صباح غد الأحد 12 جويلية 2020 إجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وسيدرس مجلس الوزراء عددا من العروض ذات الصلة المباشرة بالخطة الوطنية للإنعاش الإقتصادي والإجتماعي

ب.عطار