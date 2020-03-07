الرئيس تبون يجتمع بالوزراء غدا وعدة ملفات على الطاولة

يعقد ظهر غد الأحد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسبما أفاد به السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وأكد ذات المصدر أن جدول أعمال المناقشة والمصادقة يتضمن عروضا تتعلق بتطوير النشطات في قطاعات الطاقة والبريد والمواصلات السلكية والاسلكية والموارد المائية والسياحة و الصناعة التقليدية والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة.

كما يستمع مجلس الوزراء الى مداخلة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الدولية المرتبطة بفيروس كورونا والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهة هذه الحالة -يضيف ذات المصدر-.