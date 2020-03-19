الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليلة أمس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبادل أثناءها الرئيسان المعلومات حول الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضعية الصحية و الاقتصادية للبلدين في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما تطرف الطرفان أثناء هذه المكالمة الهاتفية إلى المسائل المتعلقة بالذاكرة الوطنية، وضرورة الإسراع في حلها، إضافة إلى الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي، واتفقا على المزيد من التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وجدد ماكرون دعوته إلى رئيس الجمهورية للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا، وقد رحب بها الرئيس تبون ووعد بالقيام بها بعد تسحن الأوضاع على أن يحدد موعدها باتفاق بين الطرفين.