الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ظهر اليوم مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي السيد Cyril RAMAPHOSA.

وقد سجل الرئيسان ارتياحهما للمستوى الممتاز الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين ومتانة الروابط التاريخية القائمة بينهما، وجددا التزامهما بتكثيفها في كل المجالات للارتقاء بها إلى مستوى العلاقة السياسية المتميزة ولا سيما بتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات الوزارية.

وخلال المكالمة الهاتفية، استعرض الرئيسان أيضا عددا من قضايا الساعة في إفريقيا، وخاصة التطورات الجارية في ليبيا، وأكدا عزمهما على وضع اليد في اليد من أجل تنسيق أفضل لحل النزاعات في القارة وتعاون أكثر فعالية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي فيها. كما اتفقا على ضرورة الإسراع في وضع الآليات التي تسمح بالتخلص في أقرب وقت ممكن من جائحة كوفيد– 19 المتفشية في ربوع إفريقيا.