الرئيس تبون يترأس جلسة عمل بوزارة الدفاع

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الثلاثاء، جلسة عمل بمقر وزارة الدفاع الوطني.

وكان في استقبال وزير الدفاع، قائد أركان الجيش اللواء سعيد شنقريحة، مرفوقا بالأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى .

وسبق للرئيس عد المجيد تبون الذي انتخب في 12 ديسمبر الفارط أن ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن في الأسابيع الأخيرة أين تقرر على ضوءه اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها تعزيز حماية الحدود الوطنية وإعادة تفعيل الدبلوماسية الجزائرية في عدد من الملفات منها ملف ليبيا من أجل حل هذه القضية بالحوار السياسي السلمي بين جميع أطراف النزاع.

باية ع