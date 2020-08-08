الرئيس تبون يترأس اجتماع لمجلس الوزراء غدا الأحد

يترأس عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, الأحد, الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي, حسب ما أفاد به السبت, بيان لرئاسة الجمهورية

و يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع, بحث و دراسة عدد من الملفات ذات الصلة بالدخول الجامعي, و الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي وفقا لذات البيان

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