الرئيس تبون يبحث اليوم الاحد تطور الوضعية الصحية في الجزائر

يترأس اليوم الاحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، مجلسا للوزراء بتقنية التواصل المرئي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يتضمن جدول الأعمال الذي سيعقده الرئيس تبون، عددا من النقاط ذات الصلة ببعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الجديدة للإنعاش الإقتصادي والإجتماعي.

بالإضافة إلى استعراض دفاتر الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم الأنشطة الصناعية.

كما سيتم خلال الاجتماع دراسة تقرير حول تقييم الانعكاسات الإقتصادية والإجتماعية لجائحة كورونا، وتطور الوضعية الصحية في البلاد.

وسيكون خلال لقاء رئيس الجمهورية تبون للوزراء دراسة مشروع أمر معدل ومتمم لقانون العقوبات لحماية السلك الطبي.

ومستخدمي الصحة، وعرض حول كيفية تأمينهم ضد أخطار مكافحة الوباء.