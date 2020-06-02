الرئيس تبون يؤكد وقوفه “بالمرصاد” ضد اللوبيات التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي بحملات “يائسة”

أكد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وقوفه “بالمرصاد” ضد اللوبيات التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي بحملات “يائسة”.

وقال الرئيس تبون في كلمة ألقاها بمقر وزارة الدفاع الوطني أمام إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي وتابعها بتقنية التواصل المرئي عن بعد, قيادات القوات والنواحي العسكرية الست والوحدات الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني, أن “الموقف الوطني الثابت لسليل جيش التحرير الوطني, أزعج أعداء الجزائر من الحاقدين والحاسدين والمتسترين بلوبيات ما زالت أسيرة ماض تولى إلى غير رجعة”, مضيفا أن هذه اللوبيات “معروفة في مهدها ومعروفة بامتداداتها ومعروفة بأدواتها ونحن لها بالمرصاد”.

وخاطب رئيس الجمهورية إطارات وأفراد الجيش بالقول, “لا عجب أن يسترسلوا في حملاتهم الهستيرية للنيل من معنوياتكم لأنهم لم يتعلموا من تجارب التاريخ, وإلا لأدركوا أن هذه الحملات اليائسة ضد سليل جيش التحرير الوطني ومهما تنوعت فنون وشرور أصحابها في التضليل لن تزيد شعبنا إلا التفافا حول جيشه, ولن تزيد جيشنا الا انصهارا في الشعب”.