الرئيس تبون يدعو الى ردع عصابات الأحياء واعداد قانون لمكافحة الاختطاف

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء على مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة، ممّا يقتضي الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يُستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدّرات كما أمر بإعداد مشروع قانون ضد الاختطاف

كما أمر الرئيس تبون خلال هذا الاجتماع الحكومة بمنع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفوكما أمر الرئيس بإقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلفة بمواجهة هذه العصابات، كما أمر بتكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالاضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج

ب.ع