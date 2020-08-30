الرئيس تبون يأمر بإعادة بعث مشروع السد الأخضر

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، بالاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني وتشجيعه لاستعادة الصورة الجمالية للمدن و إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال نحو الشمال.

و خلال ترأسه للاجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد وعقب عرض وزيرة البيئة لاستراتيجية القطاع الهادفة إلى توفير اطار معيشي نوعي للمواطن كأولوية قصوى ، أمر الرئيس بتنسيق سياسات الحفاظ على البيئة مع مختلف البرامج الدولية وإبراز الدور الجزائري في مكافحة الانبعاثات الغازية والالتزام بالاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى غرس ثقافة البيئة في الناشئة بالمدارس.

وكلف رئيس الجمهورية في هذا الصدد الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بالانتقال إلى الجنوب لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية ، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي.