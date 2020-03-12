الرئيس تبون يأمر إغلاق مدارس التعليم الابتدائي و المتوسط إلى غاية نهاية العطلة الربيعية

أمر رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الوزراء بإغلاق مدارس التعليم الابتدائي و المتوسط والثانوي، ابتداء من نهار اليوم إلى غاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من أفريل.

كما أمر بإغلاق الجامعات ومعاهد التعليم العالي ما عدا الكليات التي مازالت تجرلى فيها الامتحانات الاستداركية، ويشمل هذا القرار أيضا المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين و التعليم المهنيين، ومدارس التعليم القرآني و الزوايا وأقسام محو الامية، وجميع المؤسسات التربوية الخاصة ورياض الأطفال.

يأتي هذا القرار كإجراء احترازي للوقاية من تفشي وباء كورونا.