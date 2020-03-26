الرئيس تبون لعمال قطاع الصحة: أشعر بالخجل لعدم تواجدي معكم

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وإلى كل العاملين في قطاع الصحة.

وقال الرئيس تبون إن يلادنا تواجه محنة وباء جديد على البشرية بهويته المجهولة وسرعة انتشاره أربك القدرات العلمية والتكنولوجية في أكثر الدول تقدما في العالم التي تقف عاجزة على الحد من تفشي الوباء ولم يكن أي جزء من الكرة الأرضية في مامن شره.

وواصل رئيس الجمهورية: “إني أتابع بكل فخر واعتزاز جهودكم الخيرة في مواجهة محنة الوباء وأصارحكم القول إني أحيانا أشعر بالخجل أمام عدم استطاعتي التواجد معكم في الميدان إلى جانب الأخصائي والطبيب والمناوب والممرض في قسم الإستعجالات ومع سائق سيارة الإسعاف ومع كل مهنيي الصحة”.