الرئيس تبون : تطبيق التعديل الدستوري يستلزم تكييف القوانين مع المرحلة الجديدة

اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء أن تطبيق التعديل الدستوري إذا ما وافق عليه الشعب يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها مشيرا الى أن مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات سواء بدسترة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات أو بتقنين صارم للتمويل السياسي للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين لذلك كان الواجب يقتضي تسبيق التعديل الدستوري لأنه ليس من المعقول أن نجدد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا.

وختم رئيس الجمهورية تدخله بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخبراء على جهودهم في إنجاز المهمة التي أنيطت بهم على أحسن وجه وعبر عن ثقته في وعي الشعب بكل قواه ولا سيما المجتمع المدني وتجاوبه لإرساء اللبنة الصلبة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة

باية ع