الرئيس تبون: السياق الدولي تشوبه قرارات أحادية وجائحة كورونا تنبئ بتغيير في العلاقات الدولية

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنّ الجزائر اتخذت عدة إجراءات للإستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية لمجابهة كورونان، فضلا عن تدابير اقتصادية التي تحد من أثار انتشار هذا الفيروس وتساعد على عودة الإنتاج إلى طبيعته، بالإضافة إلى إجلاء رعاياها من مختلف دول العالم واتخاذ اجراءات للتضامن مع الفئات الهشة.

وأكد الرئيس الجمهورية خلال مشاركته في قمة الدول غير المنحازة، أن السياق الدولي تشوبه القرارات الأحادية التي يعتر مبعث قلق عميق وتحد للدول وحافز في الوقت ذاته للعمل متعدد الأطراف.