الرئيس تبون: الجزائر من أوائل البلدان التي تضامنت مع الصين بشكل كامل في أزمة “كورونا”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر من أوائل البلدان التي تضامنت مع الصين بشكل كامل في الظروف العصيبة التي مر بها العالم إثر جائحة “كورونا”.

وأضاف الرئيس تبون، في كلمته خلال مشاركته في القمة الصينية-الإفريقية للتضامن ضد كوفيد-19، المنعقدة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد اليوم الأربعاء، أن البلدان الإفريقية قطعت مراحل زاخرة التضامن والتعاون ويتواصل هذا التضامن والدعم المتبادل مع تفشي وباء كورونا، مؤكدا أن الجزائر من أوائل البلدان التي تضامنت مع الصين بشكل كامل في تلك الظروف العصيبة.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن الجزائر كانت دوما تشدد على أن يكون تقييم المجتمع الدولي للوضع الناجم عن الوباء موضوعيا وبعيدا عن التسييس