الرئيس تبون: الجزائر ضرورية لفرنسا وفرنسا ضرورية للجزائر

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار للجريدة الفرنسية “لوبينيون”، أن الجزائر ضرورية لفرنسا وفرنسا ضرورية للجزائر، لكن يبقى ملف الذاكرة جوهري”.

وكشف الرئيس تبون أنه تباحث مع الرئيس ماكرون حول ملف الذاكرة، مشيرا إلى أنه “يدرك جيدا الأحداث التي ميزت تاريخنا المشترك، من الجانب الفرنسي تم تعيين المؤرخ بن يمين ستورا، هو رجل صادق وملم بملف العلاقات بين البلدين وبتاريخها من الحقبة الاستعمارية إلى غاية اليوم وسنقوم خلال 72 ساعة المقبل بتعيين نظيره الجزائري”.

وأضاف: “هاتين الشخصيتين ستعملان مباشرة تحت وصايتنا أتمنى أن يعملان في جو صادق وهادئ لحل ملف الذاكرة الذي يسمم العلاقات بين البلدين”.

وأكد الرئيس تبون أن أهم ما يصبوا اليه الجزائريون هو اعتراف بما اقترف خلال الاستعمار أكثر من أي تعويض مالي.