الرئيس تبون أوفى بوعده

ديباجة الدستور لم تغفل بيان أول نوفمبر والحراك

أكد الوزير الأوّل عبد العزيز جراد بأن التعديل الدستوري كان على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لافتا بأن الدستور الجديد سيعزز تجسيد الالتزامات لبناء ديمقراطية جديدة ويؤسس دولة القانون لخدمة المواطن واسترجاع ثقته، وسيشكل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث الإعداد والمضمون.

ثمن الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس خلال عرضه لمشروع تعديل الدستور، ما تضمنه مشروع تعديل الدستور، لافتا بأن تعديل الدستور يعد تجسيدا لأبرز التزامات الرئيس لبناء جمهورية جديدة الذي كان على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس.

أن ديباجة الدستور الجديد لم تغفل وثيقة بيان أول نوفمبر والحراك الشعبي المبارك

وأكد جراد بأن ديباجة الدستور الجديد تذكر أهم وثيقة في تاريخ الجزائر المعاصر وهي وثيقة بيان أول نوفمبر الذي مثل أهداف الثورة الجزائرية المجيدة.

كما لم تغفل الديباجة أهم حدث عرفته الجزائر وهو الحراك الشعبي المبارك وما أفضى إليه من إسقاط لنظام فاسد

وشدد جراد إلى أن وضع دستور توافقي يعد تعبيرا على الإرادة الحقة للشعب التي صدح بها عاليا لإقامة دولة الحق والقانون، قوامها التداول على السلطة والعدالة واحترام الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن اختيار أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء يعد مناسبة للّم الشعب بكل أطيافه ورسم معدل لبناء مستقبل البلاد

و أكد جراد أن الدستور الجديد سيستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية بعيدة عن التسلط والاستبداد ن و يؤسس فصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح للانسجام والتكامل بين السلطات.

وأشار الوزير الأول أن الدستور الجديد مبني على الشفافية والمساءلة، لفصل بين المال والسياسة وسيحارب الفساد سيعمل الدستور على إصلاح شامل للعدالة وحرية الصحافة وبناء مجتمع مدني حر.

ولفت المتحدث بأن يعد محطة جد هامة مفصلية في الحياة السياسية بقوة كبيرة للنهوض بالاقتصاد ونسق سياسي متوازن يمكن للمواطنين الإحساس بان الجزائر بلدهم كلهم بدون تمييز وإقصاء.

و قال جراد بأن إن مشروع الدستور الجديد ينسجم مع متطلبات الدولة العصرية ويجسّد الإرادة الشعبية.، بأن منهجية إعداد الدستور تجسّد الإرادة الشعبية في مرتين، وتتمثل المرة الأولى عند إعداده والثانية عند التصويت عليه، وهو ما يشكّل سابقة في إعداد الوثائق الدستورية.

مضيفا بأن مشروع الدستور الجديد يلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك، مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده من خلال تمكين مختلف الأطياف وصنّاع القرار من مناقشته طيلة أكثر من 4 أشهر.

وكشف الوزير الأول بأنه تم ترك الحرية للجنة إعداد الدستور في اقتراح تعديلات لها خارج المحاور السبعة، مؤكدا حرصه على تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم وتوسيع مجالها وأخلقة الحياة العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والمساواة بين المواطنين أمام القانون.

إيمان لواس