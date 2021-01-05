الرئيس تبون أمام جبهات مفتوحة

∙ أحمد سواهلية : الإرادة السياسية متوفرة لبناء اقتصاد قوي

∙ أحمد كروش: الرئيس يدرك التهديدات التي تحاك على الحدود

سارع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ عودته إلى أرض الوطن، لاستكمال تجسيد برنامجه الانتخابي المتعطل ،مؤقتا بفعل تداعيات جائحة كوورنا، حيث ترأس مجلسا وزاريا لتقييم نشاط الحكومة في مختلف ملفات بناء الجزائر الجديدة، إضافة إلى اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، من أجل بحث المستجدات الإقليمية .

أحمد سواهلية

مفاتيح النجاح متوفرة ولكن

اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية أن ما تضمنه بيان المجلس الأعلى للأمن تأكيد على إصرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالنهوض بالاقتصاد الوطني، داعيا السلطات إلى إعادة النظر في تطبيق مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي لا يزال حبيس الأدراج على حد قوله

أكد الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن رئيس الجمهورية عبد المجيد يرافع لبناء اقتصاد وطني قوي، من خلال إصراره على أعلى الوضع الاقتصادي الجزائر على أعلى مستويات الدولة المتمثلة في مجلس الأمن .

وشدد أحمد سواهلية أن الإرادة السياسية متوفرة من أجل بناء اقتصاد وطني قوي وتنويعه، مشددا على أن الحكومة مطالبة بالنظر في الأليات و تبني استراتيجيات جديدة من شأنها تحقيق قفزة نوعية ، من خلال توفير الأليات و الكفاءات لتجسيد المخطط

و انتقد سواهلية تعامل الحكومة مع مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي لا يزال حبيس الأدراج و حبر على ورق، قائلا :” مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بقي حبيس الأدراج و هذا ما نعاني منه اليوم ،و هذا باعتراف من رئيس الجمهورية الذي عبر عن غضبه في عدم تطبيق الأهداف المنشودة”.

من جهة أخرى، قال:” من تصريحات الرئيس نلمسه إحساسه مباشر بمعاناة المواطن في ظل الانكماش و الركود الاقتصادي سواء كان العالمي أو المحلي ،وهي دلائل و مبشرات إصرار الرئيس على أن الإرادة السياسية متوفرة من أجل أبناء قتصاد قوي “

ورافع المتحدث لتطوير الإستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار الفلاحة و السياحة ، لما يمكن أن تلعبه من دور في خلق الثروة ، مشددا أن الحكومة مطالبة بالتحرك و تبني آليات حديثة لتحققي قفزة نوعية

و في سياق أخر، قال سواهلية:” المنظومة صناعية لم تخلق استثمارات جديدة حتى مختلف الصناعات ، في ظل هذه المنظومة إلا يمكن تحقيق أهداف مخطط الإنعاش الاقتصادي ، لابد من فتح مجال الاستثمار،اليوم للأسف الاقتصاد راكد و لازلنا نعتمد على الاستيراد و المحروقات .

اعتبر المتحدث الإصلاحات التي شهدها قطاع المالية ، لرقمنة قطاع الضرائب و إصلاح المنظومة الصريفية و الجمارك ، و اصلاح المنظومة البنكية ، فيحين قال أنها رغم جهود الدولة لإصلاح القطاع المالي إلى أن الإجراءات المتخذة لا ترقى للأهداف المسطرة

و قال أحمد سواهلية :” الإشكالية الوحيد ة في تطوير الاقتصاد والخروج إلى اقتصاد متنوع ،هي الحصول على التمويل، لابد أن تكون الانطلاقة القوية التي ا أمر بها رئيس الجمهورية من هذه مقاربة الاستثمار في القطاعات الأخرى والتعويل على المؤسسات الناشئة لتحقيق إيرادات، رغم ما ورثناه من تركة ثقيلة متمثلة في التهرب الضريبي و العجوزات في موازنات الدولة ، إلا أنه يمكننا أن ننطلق في بناء اقتصاد قوي”

و أضاف المتحدث :” اليوم المناخ ملائم للاستثمار و هو متمثل في إرادة سياسية و عزم الرئيس إلى بناء اقتصاد وطني قوي و متنوع، و الإرادة السياسية تحتاج الاعتناء بالاستثمار و فتحه ،و خلق مجال للثقة بين رجال الاعمال و المستثمرين من أجل انشاء مؤسسات قوية و الحد من ظاهرة الاستيراد التي تكلف الدولة أموال طائلة بالعملة الصعبة ، بالإضافة إلى توفير الأليات و الوسائل و الكفاءة لتحقيق مخطط الإنعاش الاقتصادي، لابد لابد للجزائر أن تستثمر في إرادة و عزم الرئيس بالاهتمام بالاقتصاد الوطني ، ضرروة اصلاح التشريعات المختلفة و المرافقة للاستثمار، اعتماد الرقمنة و المساواة بين الجميع لمنح القرض، اضافة ما تشهد إشكالات الاستيراد في ظل انخفاض قيمة الدينار و تحفيز الاستثمار حتى يكون أكثر جاذبية “.

رافع أحمد سواهلية لصالح إصلاح المنظومة المصرفية و فتح بنوك في الدول الأجنبية مما يسهل للمستثمرين من إيداع العملة الصعب ،مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على ملف اصلاح المنظومة الضريبة الثقيلة التي تقتل الاقتصاد ، مع مرافقة المؤسسات المصرفية و المؤسسات الاقتصادية.

و في السياق ذاته، قال المتحدث :” ينتظر رئيس الجمهورية ملفات تتعلق بالتنسيق القطاعات الاقتصادية خاصة أننا فتحنا أفاق السوق الافريقية وما سيتم المصادقة عليه من سوق حرة بين الدول الافريقية ، إفافة الى القطاعات الأخرى و تنشيطها على غرار قطاع المناجم و الطاقات المتجددة والتوسع في قطاعات المحروقات والنفط الصافي من خلال انشاء مؤسسات التصفية المحلية، في ظل الركود الاقتصادي العالمي”.

أحمد كروش

الجزائر مستهدفة أمنيا

أكد المحلل الأمني أحمد كروش أن الجزائر مستهدفة في أمنها، معتبرا أن عزم الجزائر نحو الذهاب إلى التغيير زاد من التكالب عليها من طرف العديد من الأطراف ، من خلال تطويقها بالحزام الناري ، و الجريمة المنظمة.

اعتبر المحلل الأمني أحمد كروش في تصريح “للوسط” أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للأمن شكر الجهود المبذولة من طرف قوات الأمن و على رأسها الجيش الوطني الشعبي ، في حين حث على البقاء على اليقظة و الحيطة و الحذر من أجل الدخول في سنة 2021 بكل أريحية و أمن وسلام و حماية كل المواطنين.

و شدد المحلل الأمني أحمد كروش أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان يدرك التهديدات التي تحاك ضد الجزائر على الحدود ،أين أكد أن الجزائر جاهزة لكل احتمالات بكل مؤسساتها .

و قال أحمد كروش:” لا يخفى على أحد التوترات الإقليمية خاصة في شمال افريقيا و الساحل و الصحراء، كل الدول التي تحيط بالجزائر تعيش هشاشة أمنية ، و أثبتت فشل ذريع في محاربة يخص الإرهاب و الجريمة المنظمة ، من بينها لبيا ف بعد سقوط النظام منذ 10 سنوات فيها كل جنسيات المخابرات العالمية و تعرف تداخلات أجنبية في الشأن الداخلية الليبي، مما أدى إلى استقطاب حاد جعل بين الفقراء اللبيين و تسلحيهم و تزويدهم بالمليشيات و المرتزقة ، وهذا الاقتتال الداخلي ينذر بحرب إقليمية، من جهتها مالي تعيش مرحلة انتقالية ،وجماعات إرهابية تسيطر على شمال المالي وجود الأجنبي أظهر أنه يحارب الإرهاب ، بالإضافة الصفقة المشؤومة التي قامن بها فرنسا مع الجماعات الارهابية الموجود ة في مالي و التي ساهمت بتعزيز صفوفهم و دعمهم”.

و إعتبر أحمد كروش أن الإرهاب في الجزائر يذهب إلى الانقراض النهائي، لافتا أن أكبر دليل على ذلك هو عدم تنفيذه أي مهمة أمنية داخل التراب الوطني، مشيرا أن الضربات الاستباقية كانت العنوان الأساسي وللجيش و أجهزة الأمن.

في حين حذر المحلل الأمني أحمد كروش من تداعيات النزاع المغربي الصحراوي على الحدود الجزائرية، لافتا أن منطقة لا تحتمل مزيد من التوترات، في ظل الهشاشة الأمنية و التدخلات الأجنبية .

أكد المحلل الأمني أحمد كروش في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن هجوم القوات العسكرية المغربية على المحتجين المسلمين الصحراويين في منطقة الكركرات إعتداء سافر و خرق للشرعية الدولية، و التزامات المملكة المغربية حول نظام المخزن و ما وقع عليه مع الأمم المتحدة و جبهة البوليزاريو على أساس وقف إطلاق النار و الذهاب إلى استفتاء تقرير المصير .

و اعتبر أحمد كروش أن الإعتداء المغربي أعاد عملية التفاوض السلمي إلى نقطة الصفر، و خرق لوقف النار ، و ثم العودة إلى المواجهات القتالية بين جبهة البوليزريو و الصحراء الغربية و جيش المخزن ، لافتا أن” الغرب هاجم عدة نقاط على طول جدار العار الذي طوله 2700 كلم ، هذا الجدار يحتوي على أكثر من 8 ملايين لغم مضاد للعربات إلى غير ذلك ، يفصل العائلات الصحراوية بينها “

و شدد المتحدث أن جبهة البوليزريو مصممة على تحقيق استقلالها بأي وسيلة عن طريق الشرعية و الدولية سواء باستفتاء تقرير المصير أو عن طريق الكفاح المسلح ، لافتا أن الجيش الصحراوي خبرته في القتال معروفة و هو جيش مقدام و شعب مصر على نيل استقلاله على حد قوله .

و حذر أحمد كروش من تداعيات ما يحدث في المنطقة، قائلا :”أي مشاكل نزاع و صوت بارود في المنطقة سيهدد من استقرارها ، منطقة الساحل لا تحتمل زيادة من التوترات، هي معروفة بالهشاشة الأمنية و التدخلات الدولية ، لذلك أي نزاع سيزيد المنطقة توترا ، معتبرا بأن المستفيد الأكبر ليس المغرب ماهو إلا أداة في يد البعض ، و هو نظام توسعي له حدود المتحركة يخضع للإملاءات الغربية “.

إيمان لواس