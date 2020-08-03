الرئيس تبون أعاد ضابطا هاربا بمكالمة هاتفية

نقلت وكالة رويترزعما وصفته بالمصدر الأمني جزائري البارز إن الرئيس تبون اتصل بنظيره التركي الشهر الماضي من أجل عودة مسؤول عسكري هارب فر من الجزائر بعد أيام من وفاة قائد الجيش في ديسمبر، وأضاف المصدر أن تسليم تركيا بونويرة للسلطات الجزائرية يسلط الضوء على الأهمية التي توليها أنقرة لعلاقتها بالجزائر الجارة القوية لليبيا التي تدخلت القوات التركية في الصراع فيها لدعم حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وقال المصدر لرويترز إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتصل هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو أسبوع من عطلة عيد الأضحى لطلب تسليم بونويرة، وأضاف المصدر أن بونويرة، يواجه اتهامات ثقيلة سيفصل فيها القضاء العسكري.

ع.غ