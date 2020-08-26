الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في زيارة عمل و تفقد إلى ولايتي بسكرة وباتنة

قام امس الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية رفقة المدير الجهوي شرق و مدير التعمير و البناء للولاية و ممثلي مديرية الموارد المائية و ممثلين عن هيئة ” ona ” و كذا ممثلين من شركة سونلغاز إلى ولايتي بسكرة و باتنة ،حسب ما افادت به الصفحة الرسمية للمؤسسة . استهلت الزيارة من موقع 136 مسكن ترقوي عمومي بولاية بسكرة أين وقف المسؤول الأول رفقة الوفد المرافق له على التطرق و كذا وضع حل نهائي لمشكل الربط بشبكة الكهرباء و شبكة الصرف الصحي ، إذ التزم السادة الحضور على الإنتهاء الفعلي من جميع الأشغال في ظرف شهر من الزمن .

و بالمناسبة تدعو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية السادة المسجلين في البرنامج السكني ” 136 مسكن ترقوي عمومي ” بولاية بسكرة التقرب من مصالحنا التجارية قصد تسوية مستحقاتهم المالية تحسبا لعملية تسليم المفاتيح المرتقبة .

و فور الانتهاء من جدول أعمال الزيارة بولاية بسكرة عرج بعد ذلك السيد الرئيس المدير العام إلى ولاية باتنة و بالتحديد في موقع ” 400 مسكن ترقوي عمومي بالولاية ليقف على مدى تقدم الأشغال في الموقع السكني أين عاين و بصفة رسمية الانتهاء من 328 مسكن هنا أسدى تعليمات شديدة اللهجة بضرورة التعجيل في الانتهاء من الأشغال على مستوى 72 مسكن المتبقية في مدة زمنية لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ الزيارة الميدانية التي قام بها على مستوى الولاية .

و بعد زيارته التفقدية هذه اتجه صوب موقع ” بارك فوراج ” 166+ 72 مسكن ترقوي عمومي بولاية باتنة ليعطي أوامر بضرورة احترام الجودة و النوعية في إنجاز السكنات كما وجه السيد الرئيس توبيخ لرئيس المشروع و إعذار للمقاولة المخول لها الإنجاز لإصلاح كافة العيوب و النقائص المسجلة في خضم الزيارة في ظرف 3 أشهر من الآن ، ليطلب بعدها من السيد المدير الجهوي إيفاد لجنة لمتابعة المشروع بصفة أسبوعية منتظمة .