الرئيس المدير العام لـENPI يجري زيارة لثلاث ولايات ويشدد على تسليم المشاريع في أجالها

قام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حافظ سفيان، بزيارة إلى ولايتي وهران ومستغانم لتفقد مدى تقدم الأشغال في المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة.

وباشر حافظ سفيان زيارته من موقع عين البيضاء، أين استمع لعرض مفصل في مقر شركة الإنجاز البيرق المكلفة بالتجهيزات الخارجية بواسطة تقنية التحاضر عن بعد، أين وقف على مدى تقدم أشغال التهيئة الخارجية للمشاريع الرئيسية وكذا الثانوية التي مازالت قيد الإنجاز.