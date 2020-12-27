الرئيس الفلسطيني يطمئن على الحالة الصحية للرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الاحد اتصالا هاتفيا من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية, محمود عباس, اطمأن من خلاله على حالته الصحية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس, اطمأن من خلاله على حالته الصحية, متمنيا له الشفاء التام والعاجل وخلال هذه المكالمة – يوضح ذات المصدر- طلب الرئيس من السيد محمود عباس تبليغ شكره وتقديره الخاص, مرفوقا بمشاعر الأخوة لمن زرعوا, باسمه, شجرة زيتون على جبل الزيتون, قبالة القدس الشريف, ومن خلالهم, إلى الشعب الفلسطيني كافة

وقد اغتنم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه السانحة ليطلب من السيد رئيس الجمهورية نقل تهانيه الحارة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة, كما طلب السيد الرئيس من أخيه محمود عباس تبليغ خالص تهانيه للشعب الفلسطيني بنفس المناسبة