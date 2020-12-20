الرئيس التركي يطمئن على صحة الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الاحد, مكالمة هاتفية من نظيره التركي, رجب طيب أردوغان, اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له عودة قريبة وميمونة إلى بلاده, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان تلقى اليوم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية, رجب طيب أردوغان, اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له عودة قريبة وميمونة إلى بلاده

وبهذه المناسبة, أكد الرئيس التركي أنه تابع باهتمام كلمة رئيس الجمهورية التي وجهها للشعب الجزائري, معربا عن سعادته بتماثل السيد الرئيس للشفاء ومبرزا استعداد بلاده لمرافقة الجزائر في مشروع السيد الرئيس لبناء الجزائر الجديدة