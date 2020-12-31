الذكرى الـ56 لانطلاق الثورة الفلسطينية

يحتفل اليوم الشعب الفلسطيني بالذكرى 56 لانطلاق الثورة الفلسطينية والذي ياتي في الفاتح جانفي من كل عام

وبهذه المناسبة الوطنية اقامت السفارة الفلسطينية بالجزائر حفلا في مبنى سفارة دولة فلسطين بالجزائر

حيث انطلق الحفل بالاستماع للنشيد الوطني الفلسطيني بحضور سعادة السفير الفلسطيني السيد امين مقبو ل و المستشار الاول ونائب السفير الاخ بشير ابو حطب

ورئيس الجاليه السيد حمزة الطيراوي بالضافة الى العديد من الجالية الفلسطينية بالجزائروشاركهم الحفل مجموعة من الوسائل الاعلامية الوطنية

اكد سعادة السفير الفلسطيني من خلال كلمة القاها على هامش احتفالية ايقاد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في ذكراها 56 بان الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار بالنضال والثورة لتحقيق أحلام الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل الحرية

واضاف أنه منذ البدايات، كان الشعب الفلسطيني رافضا للمخططات الاستعمارية الصهيونية لفلسطين والأمة العربية.

مؤكدا الاستمرار في النضال حتى تحقيق الاهداف في كنس الاحتلال الصهيوني والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

ودعا سعادة السفيرامين مقبول بهذه المناسبة الشعب الفلسطيني بالتمسك بالوحدة الوطنية و بالبعد القومي و الاسلامي وان لا يحبطوا و لا يياسوا من هرولة المطبعين وان يثقوا في جماهير الامة العربية التي رفضت وترفض التطبيع في كل مكان من المحيط الى الخليج.

واضاف السفير هذا املنا والنصر قريب انشاء الله

وفي الاخير قدم سعادة السفير شكره الى الجزائر حكومة وشعبا على المواقف النضالية الرافضة للهرولة نحو التطبيع.