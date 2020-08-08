الذات و تأزمها .. بوابة الأمراض النفسية

هناك فترات ستجد فيها نفسك في حالة لم تكن تتوقعها وتجعلك تشعر أن الضغوط ملأت عقلك و كل الابواب أُغلقت في وجهك و ستشعر أن العالم كله ضدك ستشعر بأن الألم و الوجع قد استوطنا روحك . الحياة كلها قد تحطمت , اختفت جميع الألوان و لم يبقى سوى اللون الأسود , تكره الخروج و رؤية وجوه البشر البائسة , تستوطن غرفتك التي أصبحت عالمك الوحيد . تحس أن أجزائك متناثرة و بأنك فقدت كل شيء.

هنا ستتحول إلى جماد و سيعتريك الخوف من الحديث و البوح بأفكارك و ستستسلم لحربك النفسية تكره التجديد وحتى القديم تخشى تذكره هذا سيجعلك فريسة للأمراض النفسية بكل أنواعها كالأكسيثيميا المرض السيكوسوماتي الذي يكون وليدا للكبت الذي تعيشه و تصبح غير قادر على تكوين صور في خيالك ولا عن التعبير عن انفعالاتك . فالإنسان الإكسيثيمي غالبا ما يعبر جسديا عن مشاكل نفسية لم يستطع البوح بها.

ما زال عقلك هنا

لكن لا داعي لتتذمر لا تقلق ولا تستسلم ما زال عقلك هنا و مازال قلبك ينبض و رئتاك تتنفسان و جهازك الدوري يضخ الدم و جهازك الهضمي فعال و الغدي في أحسن حال و الجهاز اللحافي لا عتب عليه و جهازك المناعي لم يخذلك بعد و الهيكلي و العضلي و التناسلي في أحسن تقويم فلما الحزن إذا ؟؟

قد تحزن لشيء لم يتم أو لشيء آخر تم و لم يكن في الحسبان قد تحزن لمال أو لبنون قد تحزن لظلم أو لفاجعة حلت بك كن قويا فالإنسان الناجح هو من يصنع لنفسه أساسا ثابتا من الحجارة التي يلقيها عليه الدهر اصنع لنفسه حصانة نفسية لا تستسلم للقلق و التوتر و انت لا تعرف اضرار ذلك على صحتك و كيانك , فالمشاعر السلبية و الانفعالات كالغضب و الكره تعمل على تطور هرمونات الإجهاد ما يؤثر سالبا على الجهاز المناعي و يضعفه

و على إفراز هرمون الكورتيزول المسؤؤل عن احساسيس الإرهاق النفسي و التوتو و الإكتئاب ما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب و الكبد و حتى السرطان و من منكم لا يعتبر السرطان كابوسا

فالصدمات العاطفية و خيبات الأمل على سبيل المثال تؤثر على النوم العميق وإنتاج الميلاتونين في الجسم والذي يعدّ ضروريا لمنع نمو الخلايا السرطانية وأساسيا في ضبط الجهاز المناعي. كما أن الضغط يكبح جهاز المناعة بسبب ارتفاع مستوى هرمونات الإجهاد كالكورتيزول.

جفاف الأدرنالين بالجسم

فتعرض الفرد لضغط عاطفي حاد ومطوّل يجعله منهكا مما يسبب إجهادا للغدة الدرقية والكظرية واستنفاذا لمستوى المعادن التي يحتاجها الجهاز المناعي للعمل، فضلا عن أن المستوى المرتفع لهرمون الإجهاد يساهم في انتهاء الأدرنالين بالجسم ما يسبب ارتفاعا للغلوكوز في الخلايا الطبيعية وهو يعمل أساسا على تحويله من الخلايا إلى طاقة للجسم ما يؤدي إلى ارتفاع حاد لمستوى الغلوكوز في الخلايا، الأمر الذي لا يترك إلّا مجالا ضيقا للأوكسجين وهذا سبب من أسباب ضعف وخمول الكثيرين.

الضغط يحفّز نمو الخلايا السرطانية

فالضغط يحفّز نمو الخلايا السرطانية وانتشارها بسبب ارتفاع نسبة هرمونات الإجهاد (النورإبينفرين والأدرينالين) التي تحفز خلايا الورم لإنتاج ثلاثة مركبات مسؤولة عن الانتشار. كما لا بدّ من الإشارة إلى علاقة نمط الشخصية بالمرض، فيمكن لأشخاص يشتركون في سمات الشخصية وخبرات الحياة أن يستجيبوا بأعراض متشابهة ويصابوا بمرض معيّن و الكثير من الأبحاث العلمية أشارات الى أن الصّحة العُضوية مرتبطة بِسِمات الشّخصية وأنواعِها وأن ما يجري عادةً في تفكير الإنسان قد يؤثّر في سلوكياته الصحية.. فعلى سبيل المثال تتمتّع الشخصية المُنفتحة بنظام مناعةٍ أقوى من غيرها وقدرةٍ أعلى على مقاومة الالتهابات والعدوى وهذا قد يحمي أصحابها من الإصابة بالالتهابات الفيروسية كالبرد والزكام.

ويتميّز أصحابُ الشّخصية الانطوائية باللجوء للعزلة وقلة الاجتماعية، مما قد يجعلهم أكثر عُرضةً للإصابة باضطراباتِ المزاج بحسب بعض الآراء، كما يتأثّر جهازهم المناعي سلْباً ويتعرّضون أكثر من غيرهم للعدوى، لكن يبدو أنهم أكثر احتمالاً للحرمان من النوم، نظراً لمستويات إثارةٍ أعلى في قشرة الدماغ لديهم.

الشّخصية النرجسية

أمّا أصحاب الشّخصية النرجسية، الذين يتميّزون بالإفراط في حبّ الذات على حسابِ مشاعر الآخرين، واستغلال غيرهم بشكلٍ قبيح، فيميلون أكثر للتعرّض لأمراض القلبِ والشرايين، نتيجة فرط تعرّض أعضائهم لمستويات عالية من هرمونات التوتّر (كالكورتيزول) بصورةٍ مستمرة.

ويميل المُتفائلون إلى النظر للنصف المُمتلىء من الكأس، ويعتمدون النظرة الإيجابية في تعاملاتهم وأفكارهم، ويتخيّلون مُستقبلاً أجمل، وهذا بشكلٍ عام يُساعد في الحماية من أمراض القلب وخطرِ الوفاة المُبكرة، ولعلّ ذلك مُرتبطٌ باتباع أصحاب الشخصية المتفائلة نمط حياةٍ صحي (كالرياضة البدنية) مما يحدّ من مستويات الالتهابات في أجسادهم.

ويبدو أن الشخصية التشاؤمية ذات الامتعاض المُفرط، مُرتبطةٌ بقلّة الاهتمام بوسائل الصّحة العامة، وضعفِ الالتزام بتناول الغذاء الصحي والعلاجات الدوائية، وعرضةٌ للإصابة باضطرابات النوم، لكن من جهة أخرى، يبدو أن ذوي النظرة التشاؤمية الذين يتوقّعون أسوأ النتائج، هم أكثر اهتماماً بصحّتهم ويعيشون أطول من غيرهم، نظراً لأخذهم الاحتياطات ضدّ الأمراض والحوادث، وحرصهم على تجنّب السّلوكيات الصحية السيئة، وهو ما قد يُطلق عليه وصف التشاؤم الإيجابي.

الشخصية الاندفاعية المُتهوّرة

وتتميّز الشخصية الاندفاعية المُتهوّرة بالتورّط في نشاطات غيرِ صحية مثل التدخين المُفرط، وقيادة السيارة بطيش واستهتار وتناول الكحول وإدمان المواد المخدّرة وعلى الرغم من حبّها للظهور والبقاء في مركز الاهتمام، إلا أنها تتميّز بسطحيةٍ وانفعاليةٍ متذبذبة.

أما أصحاب الشخصية العَدائية، فلديهم فائضٌ كبير من الغضب النفسي، مما يرفع من خطر إصابتهم بالصّداع النصفي، ومعاناتهم من اضطرابات الهضم والشّره المرَضي، وأمراض شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السُّكّري من النوع الثاني.

هنا تدرك أن صحتك الجسدية مرهونة بصحتك النفسية كن اجابيا و توقف عن تكرار الألفاظ السلبية أنا فاشل أنا تعيس فبهذه الطريقة ﻟﻦ ﺗﺮﻯ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ… ﻭﻛﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ ﺗﻌﻤﻢ ﻛﻔﻜﺮﺓ .. ﻭﺗﺤﺬﻑ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻭﺗﻀﻌﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻳﻘﻴﺪﻙ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻚ… انتبه ﻟﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻚ ﺃﻭ ﺧﺒﺮ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺼﻠﻚ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﻠﺒﻚ ﻋﻘﻠﻚ ﻭﻗﺮﺍﺭﻙ ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻚ و يزرع فيك التشاؤم عليك التحلي بالذكاء الإنفعالي في مواجهة المواقف .

ﺎﻻ‌ﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ

ﻭﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ , ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻ‌ﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺗﻘﻮﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻗﺒﻞ البدء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ… ﺍﻷ‌ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﻣﺮﻙ ﻭﺗﻌﻴﻖ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺍﺗﻚ…ﻛﺄﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻣﺜﻶ‌: ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺳﻴﻔﺸﻞ… ﻫﺬﺍ ﺇﻃﺎﺭ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﻻ‌ ﺗﺮﻯ ﺇﻻ‌ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻗﺪﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻼ‌ﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻣﺮ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍً…! ﺍﻻ‌ﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ… ﻛﻞ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺴﺒﻖ ﻫﻮ ﻗﻴﺪ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ , ﻣﺜﻞ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﺃﻭتغيير الملابس … ﻓﻼ‌ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ لأنه جعل منها جزء لا يتجزأ من مستقبله و حاضره و كأنه يصنع الفشل بيده و يسعى له لكن حين تحصل النتيجة و يتجسد ما توقعه يدخل موجة الحزن و العزلة أنظر للحياة بطريقة ايجابية كن جميلا ترى الوجود جميلا .