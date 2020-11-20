الديوان الوطني للخدمات الجامعية يعلن عن فتح الأرضية المخصصة للتسجيل في طلبات الإيواء والمنحة والنقل

اعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن فتح الأرضية المخصصة للتسجيل في طلبات الإيواء والمنحة والنقل الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد بكالوريا_2020. حسب ما جاء في البيان

واضاف البيان بان التسجيل سيكون خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 25 نوفمبر إلى غاية يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020.

وان العملية ستتم عبر مختلف الولايات عن طريق الرابط www.progres.mesrs.dz.

واوضح البيان أن استفادة الطلبة الجدد من الخدمات الجامعية يجب أن يمر إجباريا عبر نظام PROGRES عدا ذلك يسقط حق الطالب في الاستفادة منها.