الديوان المهني الجزائري للحبوب يطرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين

وكالات..

كشفت وكالة رويترز نقلا عن متعاملين أوروبيين، أن وثائق المناقصة تنص على طلب 50 ألف طن لكن الجزائر غالبا ما تشتري أكثر من الأحجام الاسمية الواردة في مناقصاتها.

وحددت الجزائر الموعد النهائي لتقديم العروض هو 18 أوت على أن تظل سارية حتى التاسع عشر منه.

وأضافت الوكالة أن الجزائر طلبت شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية بين الأول والخامس عشر من أكتوبر وبين السادس عشر والحادي والثلاثين اكتوبر.

وفي حالة التوريد من أمريكا اللاتينية، يكون الشحن بين الأول والخامس عشر من سبتمبر وبين السادس عشر والثلاثين سبتمبر.