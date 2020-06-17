الديمخراطية الأمريكية

د. رائد ناجي

منذ مجيء دونالد ترامب على سدة البيت الأسود “اقصد الأبيض” وهو يرتكب عنصرية متطرفة ومتصاعدة ضد الشعوب العربية والإنسانية جمعاء والشعب الفلسطيني خاصة ويتفنن في طرق إذلال الشعوب العربية وركوب حكامها، كيف لا وهو ذات البيت الذي أقيم وبني بجماجم الهنود الحمر، وكيف لا وهو الذي لم يزل بلونه رمزا لممارسة العنصرية والتصفية ضد السود والأفارقة، وما يؤكد ذلك ثورة السود في الولايات المتحدة ضد همجية ترامب أولا وكل من استعلى من البيض على شعوب وألوان الإنسانية.

كشف مقتل جورج فلويد العورة الأمريكية التي خصف عليها الإعلام العالمي من أوراقه ليغطيها، وكلما انكشفت عورة سارع الإعلام لإلهاء الشعوب وتضليلها وتقديم صاحب تمثال الحرية بأنه رمز الحرية والديمقراطية، وهو المعلم الأول الذي لا يأتيه الباطل، وهو من صنع مبادئ الحرية والديمقراطية فأصبح وصيا عليها وعلى تطبيقها على شعوب العالم قاطبة.

وهلل كثيرا بحمد الديمقراطية الأمريكية، وخاصة أصحاب الألسن التي تعودت مضغ الكلام وتجتره اجترارا، وتردد كل ما يقال لها على طريقة الرجل الآلي الذي يبرمج، فيتشابه مع أي آلة، وتنبهر بكل ما ترى من بهرج الزيف الخادع، الذي خدع قلوبها وعيونها، بل أن هناك من صفق كالأبله بإعجاب شديد على طريقة نشر رسالة الديمقراطية الأمريكية في أنحاء العالم، وخاصة في بلاد العرب أوطاني، فلما دمرت العراق وجاء العم الديمقراطي لنشر ديمقراطيته على ظهر الدبابة والصاروخ، وعلى جثث أطفال العراق، سمعنا عن بعض المخمورين بالديمقراطية على من المفرق إلى أخمص القدم وهو يتحدث عن معاني الحرية وكيف ستصبح عراق الحرية بعدما تلقن وترضع من ثدي الحرية الأمريكية، وتمر السنوات فيتكبد العراق دمارا في الأرض والبشر، والفتنة، فهذا يعني إما أن الديمقراطية الأمريكية منتهية الصلاحية، وأما أن هذه أكذوبة صدقها الأغبياء، وإما من يروج لديمخراطية المدفع والدبابة هو خائن وغارق بوحل الخيانة حتى الأذقان.

وجاءت حادثة مقتل فلويد لترد على كل الذين تفننوا وهرولوا وهللوا وترنموا على أنخاب الحرية، وعبدوا تمثال الحرية، وابتدعوا مراسيم عبادة ما تدعى بالحرية، وكانوا في الوقت الذي يبتدعون هذه التقاليد كانوا يسقطون بوحل العبودية بوعي أو بدون وعي منهم، فلقد أفلسوا مرارا، فأولها أفلسوا لما جنحوا إلى عبادة الصنم الذي يدعى الحرية والديمقراطية على طريقة مراسيم البيض الأبيض، وثانيا لما فشلوا في تبرير وتغطية العورة الكبيرة التي كشفتها حادثة القتل العنصرية، فلم يعد هناك أي مجال لتغطية ما تبثه القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، وثالثا لما فقدوا ماء الوجه وأصبحوا رمزا للتفاهة فلم يعد يهتم أحد لما يلوكونه من كلمات ومن شعارات، ورابعا لما كشفت المظاهرات الأمريكية تلك العنصرية في بلاد العم تمثال الحرية، وحجم الإعتداءات والوحشية التي استخدمت في قمع المتظاهرين والتنكيل بهم، وخامسا عندما ظهرت جمعيات وأحزاب تدين هذه العنصرية وتحدثت عن نضالها الطويل ضد العنصرية المقيتة الممارسة ضدهم منذ قيام الولايات المتحدة الأمريكية أي أن هذه العنصرية ليست وليدة هذه اللحظة، وإنما هذه اللحظة الشرارة التي اندلعت بسببها التظاهرات الأمريكية ضد العنصرية واستغلال الإنسان للإنسان، وضد القمع والكبت والقتل والتنكيل، وحجم الفارق بين الأبيض وبين الأسود في الممارسة العنصرية في كل مجالات الحياة ابتداء من العمل إلى المعاملة.

فتعجبت كيف يصلح النجار الذي بابه “مخلوع” باب الغير، ومن بابه تدخل المياه وكافة الأخطار، فكم أتمنى أن يجيب عبد تمثال الحرية عن حيرتي ودهشتي وسؤالي؟

وجدت بعض العزاء في مقولة ابن خلدون “المغلوب مولع بتقليد الغالب.