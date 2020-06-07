الدول العربية أمام فرصتها التاريخية

بقلم: صالح عوض

الجمع بين الوعي والإرادة والإمكانات والرؤية والخطة هو الشرط الذاتي للنهضة لابد ان يتكامل مع شرط موضوعي بتوفر المناخ الإقليمي والدولي المواتي.. فهل لدينا ما يكفي للنهضة؟ وهل حانت فرصتنا للنهوض من كبوتنا؟ وهل المناخ الدولي مناسب؟..

في الغرب تتسارع الأحداث مسجلة تراجعا كبيرا في القدرة الاقتصادية والتي تبدي عجزا في مواجهة مراحل متتالية من تحدي خطير، الأمر الذي سيلقي بظلاله على حياة الناس في المجتمعات الغربية وروحهم المعنوية مما سينعكس على مستوى الإنتاج والمعيشة والسلم الاجتماعي.. فبعد الاضطراب العالمي في المنظمات الدولية والتحالفات وفي مراكز القرار الدولي على مستوى القمة وما رافقه من اهتزازات في عمق علاقات المعسكرات الدولية و تصدع الأحلاف، وبعد أن أصبح العجز المالي والتخبط الاقتصادي سمة واضحة في العالم الرأسمالي إلى الدرجة التي دفعت ترمب إلى نهج أسلوب الابتزاز من الصديق والبعيد، الأمر الذي أجج ضده في كل مكان عداوة وخصومة شديدتين.. جاءت كورونا لتكشف عوار النظام الاجتماعي والصحي في الدول الغربية لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية مما ألقي بثقل فادح على جملة المنظومات الحياتية للمجتمع.. وقبل ان تتمكن المجتمعات الغربية لاسيما المجتمع الأمريكي من الخروج من آثار جائحة كورونا هبت عليها عاصفة التفسخ الاجتماعي نتيجة تراكمات ممارسة عنصرية ضد الأمريكان الأفارقة وهي من أشد التحديات التي تنذر بتفسخ الولايات المتحدة الأمريكية.. إنها عاصفة تتمدد في أوربا واستراليا تاركة جراحا من الصعب ان تجد لها مداويا على الأقل في الزمن المنظور.. انها فرصة تاريخية فلماذا لا نتحرك في هذا المنعطف التاريخي لتفعيل قدراتنا؟ و ما الذي يحول بينا وذلك الهدف المقدس؟.

العراقيل:

في البداية نسأل وعلينا ان نبحث إن كنا نمتلك إمكانية موضوعية وذاتية للانبعاث نحو النهضة؟ وفي حال ثبت أن لدينا ما يمكن ان يعتبر عناصر مادية كافية للانبعاث الحضاري نسأل ما الذي يعيق ذلك؟ ما هي مصادر التعطيل؟ فان كانت الإجابة على لسان بعضنا: الدوائر الاستعمارية وحروبها ضدنا.. نقول: صحيح فلقد كانت ثرواتنا المتجددة بالإضافة إلى موقعنا الجيواستراتيجي سببا في العدوان المتواصل على بلداننا.. حتى عاد كثير من الناس يرى في ثرواتنا أنها سبب نكباتنا في أكثر من مكان.. وأنها سبب تدخل الأجانب في بلداننا..لكن يمكن القول ان تلك الدوائر تكون مشغولة الآن وفي حالة اضطراب بتداعيات كورونا والصراع العرقي الذي انفجر عنيفا.. ان هناك تحديات حقيقية لها علاقة بالوعي والسلوك وقيمة الحفاظ على القانون والالتزام به.

ففي غياب وحدة العرب وتكاملهم أصبح كل منهم عرضة لاستفراد من قبل الاستعماريين، وفي غياب نهضتهم أصبحوا تابعين اقتصاديا وسياسيا للآخرين، فمن ذا الذي يحول بينهم والوحدة والنهضة؟ انها الفوضى في المفاهيم فكيف يمكن لأي بلد من بلداننا ان يفكر بنهضة بمفرده فالنهضة قرين الوحدة والتكامل على الأقل بين مجموعة من بلداننا؟ ثم ما هو مستوى إنفاذ القوانين واحترامها والالتزام بها؟ وهل هناك عملية مستمرة من تفعيل التشريع لكي يتمكن من تقديم مناهج السبل المتجددة ويتابعها بصرامة وحزم؟

تساؤلات كبيرة تفرض نفسها عندما نجد أنفسنا نتحدث عن إمكانية أن نأخذ بزمام النهضة والتقدم في مرحلة حساسة جدا.. وهنا نجد أنفسنا نتحدث عن ثرواتنا ونبحث عن دورها في حياة شعوبنا العربية فيما نشاهد بأم أعيننا كيف تتم عملية تبديد ثروات الأمة.. إنه لأمر لا يمكن تصنيفه فقط على عناوين الجهل وعدم الخبرة و الارتجالية.. بل على عنوان التقصد في تبديد ثروات الأمة في مجالات تخريب المجتمعات وإغراقها في العجز والعوز.. وفي هذا السياق لا يمكن أن نرى ذلك ولو للحظة بعيدا عن الصراع الحضاري الدائر بيننا والغرب منذ عدة قرون.. وان ما يتم من تبديد له الا ضمن الخطة والمشروع المعادي يتم بأيدي أبناء المنطقة بوعي منهم او غير وعي.

نعمة ونقمة:

لكي نقف على حجم نكبتنا في ثرواتنا الطبيعية لابد من الاستناد إلى إحصائيات عن جامعة الدول العربية ودراسات عن مراكز دولية وإقليمية معتنية بالأمر ومن ذلك نتوجه نحو الإشارة إلي ثرواتنا و التي تغطي مختلف القطاعات، النفط والغاز والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية..ففي البلاد العربية ما 60 بالمائة من احتياط العالم من النفط.. وتمتلك الدول العربية من الغاز الطبيعي إحتياطيا قدره ثلث الاحتياطي العالمي.. وتحتل السعودية والعراق ومجلس التعاون الخليجي وليبيا مواقعا متقدمة في إنتاج النفط كما تتبوأ السعودية والجزائر وقطر موقعا متميزا في إنتاج الغاز.

وفي المعادن تتوفر الدول العربية على أنواع مهمة وبكميات معتبرة كميات من المعادن، وتتمثل هذه المعادن في الذهب لاسيما في جنوب ليبيا و الحديد في معظم الدول العربية والزنك والنحاس والفحم الحجري، والفوسفات حيث تشتهر المغرب وموريتانيا والأردن..

وفي مجال الزراعة فبالإضافة لدورها الرئيس في تحريرنا من التبعية في مجال التغذية فهي توفر فرص عمل لـ26 مليون شخص.. إلا أن الزراعة العربية تواجه أخطارا محدقة تتمثل في شح الموارد المائية واستهتار الدول العربية في توفير المياه الكافية بوسائل عديدة منها عدم حرص المشاريع الزراعية في الوطن العربي على الاستفادة من الإمطار التي يذهب معظمها هدرا كما ان جيران العرب في المشرق يفرضون عليهم أوضاعا مخلة بخصوص المياه حيث تنطلق الأنهر التي تغذي زراعتهم من دول أخرى كما هو حال نهر النيل ونهر الفرات الأمر الذي يؤكد ارتباط السياسي بالاقتصادي بل والمعيشي فرغم ان مساحة ارض العرب تبلغ 10 في المائة من مساحة العالم إلا أنها لا تحظى بأكثر من 0.5 في المائة من المياه العذبة في العالم.

وعلى صعيد الثروة الحيوانية فهناك ما يقدر بأكثر من 345 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل في البلدان العربية. ويمتلك السودان جزأها الأكبر، حيث يمتلك 55 في المائة من عدد الأبقار والجاموس وحوالي 25 في المائة من الأغنام والماعز.

وبالإضافة إلى الثروة الحيوانية هناك الثروة السمكية حيث تبلغ شواطئ الوطن العربي 23 ألف كلم ” بحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”. بالإضافة إلى الموارد المائية الداخلية من أنهار وبحيرات وسدود ويقدر إنتاج الدول العربية السمكي ما يعادل 2.6 في المائة من الإنتاج العالمي.. إلا أن الإنتاج السمكي العربي يعاني جمودا وتخلفا وهو يكاد يكون مركزا في مصر و المغرب و موريتانيا “76 في المائة من إجمالي الإنتاج العربي”.. هذا بالإضافة لثروات من أنواع عديدة كالطاقة الشمسية والسيطرة على الممرات المائية الإستراتيجية والكتلة البشرية الهائلة 400مليون.. وتوسط الموقع في العالم.

إدارتنا لثرواتنا:

ان هذه الإشارات السريعة الى أرقام وعناوين الثروة في بلداننا العربية تفيد تماما بان الكتلة المالية التي تتدفق على الوطن العربي سنويا تبلغ ما يكفي تماما لإحداث نهضة عربية في فترة قياسية اذا ما تم النظر الى امتلاك العرب أسواقا حقيقية لديها القدرة استيعاب المنتوجات التي يمكن لها ان تحدث تكاملا اقتصاديا عربيا بين الدول الوازنة والسوق العربية الواسعة..

لا يمكن إغفال حقيقة ان الفقر يضرب المجتمعات العربية بعنف مع تدني مستويات المعيشة في أكثر من بلد مشرقا ومغربا وإذا استثنينا دول مجلس التعاون الخليجي فإننا نشاهد تفشي ظاهرة البطالة وما يتبع ذلك من يتبع ذلك من توسع دائرة الفقر في الوطن العربي..

وبإشارة سريعة إلى كيفية التعامل مع أنواع ثرواتنا تظهر لنا مأساة حقيقة تتسبب في تكريس التخلف و الجهل والمرض والتبعية.. ليس فقط ما ننفقه من مئات مليارات الدولارات على حروبنا البينية كما حصل في حرب سورية واليمن وليبيا والعراق.. وإنما أيضا في تحويل ثرواتنا إلى خزينة مالية تفتح فقط كلما راودتنا مصانع الغرب والصين وروسيا وشركاتهم تضخ الى أسواقنا منتجات معظمها ليس باستراتيجي.. وفي ضوء تلك السياسات الاقتصادية العرجاء تم تجويف اقتصادنا المحلي بتدمير أبنيته التحتية، فتحول اقتصادنا إلى سوق استهلاك في السلاح والقمح سواء..

ان قوائم الفواتير التي تقدمها الخزائن المالية العربية على شراء السلاح وما يرافقه من معدات الكترونية او فنية و كذلك المنتوجات الأخرى العديدة كالدواء والسلع الاستهلاكية يكشف لنا خطورة العقل الذي يدير بلداننا فلنتخيل فقط ان تشتري إحدى بلداننا العربية سلاحا بمئات مليارات الدولارات فيما هي من غير الوارد ان تستخدمه دفاعا عنها..

إن كثيرا مما نستورد في هذه المجالات يمكننا تصنيعه ونستطيع الدخول في شراكات دولية في تصنيع الاستراتيجي كما فعلت تركيا مع روسيا في س 400 وكما فعلت تركيا أيضا مع أمريكا في اف 35 حيث اشترطت الاستيراد مع المشاركة في الصناعة.. وما نقوله عن السلاح والتكنولوجيا نفسه ما نقوله عن الزراعة وتراجعها غير المفهوم حيث أصبحت بلداننا من أكثر المستوردين للقمح والمواد الغذائية الأولية وبهذا كنا يمكن أن نوفر مئات مليارات الدولارات.. ان هذا يكشف تخبط مشاريع التنمية والاقتصاد التي تعيشها بلداننا العربية.

والأسوأ من هذا كله هدر الثروة نضرب مثلا ما يحصل في العراق حيث تم نهب 1200 مليار دولار في سنوات محدودة بتحكم عصابات المال المرتبطة بالأمن والسياسة فتنهب المال مباشرة من الخزينة وتحدث إنهيارا حقيقيا في قدرة البلد على التماسك و إمكانية توفير حياة كريمة للمجتمع.

المبادرة:

من هنا لابد أن ينتبه الساسة والنخب الثقافية والعلمية والدينية إلى موضوع مهم للغاية انه استرداد أنفسنا من فوضى العراك الوهمي حول قضايا تجرنا إلى الخلف و هنا علينا أن نقوي قدرتنا على المبادرة لنستطيع الاستفادة من ثروات الأمة وتنميتها في اتجاه قوة المجتمع ورفاه أبنائه والاستثمار في شتى المجالات الصناعية داخليا وتعزيز السوق العربية المشتركة وهذا يبدأ بتشريعات ناضجة مواكبة لروح العصر في الجانب الاقتصادي وان يكون الإشراف على إنفاذها صارما وبشفافية بالغة وان يصبح القانون سيد مسيطر على السلوك الفردي والمؤسسي وان تتعدد مؤسسات الرقابة والتطهير إنها معركتنا الحقيقية لكي تتحقق لامتنا عزتها وسيادتها والله غالب على أمره.