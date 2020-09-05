” الدولة ” صناعة الواجهة المؤسساتية

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي وكاتب صحفي

لا ينتبه الكثير ممن يسيرون في أهم مؤسسات الدولة وأكثرها حساسية أن صناعة ” الواجهة المؤسساتية ” التي يوزن كيانها بحركة المسؤول الأول عنها ومن يشار عليه في تعاطي واتجاه الرأي العام تشكل صناعة “الواجهة ” أحد الاستراتجيات المهنية التي تطلب في تسيير المؤسسات خاصة منها التي تسوس العام وهي في تماس مع المجتمع وفواعله المتعددة التي يكون إيقاعها متابعا للأداء قريبا من تفصيلات النشاط وحركة الشخوص ولعل تواجد كفاءات قادرة على تأطير جانب اتصالي وإعلامي بالدرجة الأولى في أعلى مراكز الدولة يساهم في تقديم الكيان والعنوان بطريقة أحسن وبإخراج نوعي مستقطب وهذا الذي يغيب بشكل واضح في العديد من مؤسساتنا الهامة التي غالبا ما تتحدث تحت ” الضغط ” أو تماشيا مع ” ظرف ” أو تذوب في الخروج التقليدي للناس ويجب الانتباه إلى أن الدولة عبر المسارات الحالية في حاجة إلى خطاب وواجهة جديدة لا تعبر عنها فقط حركة الشخوص وما يجد في تعيين الإطارات بل إن الحاجة وطنية وملحة لمعرفة توجه مؤسسات الدولة وما يطلب في الأداء ضمن الراهن وهل هناك فعلا مسار جديد تعبر عنه المؤسسات على اختلاف على مستوى رسمي وغير رسمي وأعتقد أن كل هذا يصب في خانة صناعة واجهة المؤسسات التي تخاطب وتسوس الشأن العمومي وتحتاج فعلا لواجهة يعبر عنها المسؤول والمؤسسة بكياناتها المتعددة ويشكل العامل الاتصالي والإعلامي الفعال أكثر المرتكزات أهمية لإنجاح هذه العملية ذات البعد الاستراتيجي .

للدولة تقاليد اتصال

الملاحظ ومن خلال تجربة عمل مهنية واهتمام بالموضوع أن قطاعا واسعا من مؤسسات الدولة خاصة التي تخاطب قبل الأداء منها حتى الجماعات المحلية ومراكز القرار والمؤسسات المركزية من وزارات وهيئات هامة في النسيج المؤسساتي للدولة تستخدم في غالب الأحيان نفس الوسائل الاتصالية للخروج للرأي العام وهذا يجعل من مؤسسات مركزية غير قادرة على تقديم خدمات جديدة أو أخبار ومعلومات بالطريقة الناجعة والفعالة وهنا المسالة إعلامية واتصالية بالدرجة الأولى ومجال يتعلق بصناعة واجهة المؤسسة من حيث امتلاكها للقيادات الإعلامية والكوادر المتخصصة في فنون الاتصال القادرة على الاستقطاب بحركة اللغة وما يصحلها من إخراج لها فني جمالي يفرضه الإيقاع الاتصالي الموجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتقد من أهم تقاليد الاتصال التي يجب أن تكون في أعلى مؤسسات الدولة هي الاهتمام بخروج رسمي للمسؤول بمقدار الذي لا ينسي فيه الحدث ولا طريقة إخراجه للناس وهذا هو المطلوب في مختلف المؤسسات الحساسة في الدولة التي قد تظهر بكثافة وبأسلوب واحد فالتجديد مطلوب في حركة الاتصال ثم التواصل مع الجمهور والإعلام يرتكز في توظيفه اتصاليا على الإبداع والقدرة على ابتكار الأفكار الجديدة في مجال إخراج حدث سياسي بارز او لقاء صحفي هام لشخصية هامة .

أهمية القيادات الإعلامية التي تسوس …

من الإيقاع الذي ثبت فعلا في ذهن الكثير ممن يتابع النشاط الإعلامي أن الإعلامي لا يخرج عن ساحة الإعلام وبيئته المؤسساتية بحكم نشاطه وهذا في اعتقادي من التصورات التي طغت في المشهد العام لاعتبارات عديدة أهمها أن قطاعا واسعا من المستغلين في الإعلام يعملون فعلا في المؤسسات ويذوبن في طابع المهنة والنشاط ومن توكل له أحيانا مهام الإعلام حتى في وزارات ومؤسسات هامة في الدولة قد لايكون من الإعلاميين القادرين على تحريك الإعلام في المؤسسات وهذا واقع موجود ولا يمكن إغفاله غير أن السؤال الذي يطرح في هذا السياق بالذات ” هل اتجهت الدولة في الاستثمار في كفاءات إعلامية قادرة على صناعة واجهة مؤسسات وعصرنة الأداء الاتصالي والإعلامي ليكون أكثر فعالية وتأثيرا في مجالات الشأن العام …” قد يحتاج الجواب لدراسات متخصصة تجيب بالمعطى المحين عن هذا التساؤل الهام والذي أراه استراتجيا خاصة في هذه المرحلة السياسية الخاصة التي تمر بها البلاد والتي يجب أن تحيل لواجهة من إطارات الدولة القادرين على التسيير وامتلاك فريق إعلامي قادر على صناعة التوجه ثم الواجهة والمسار بكفاءة عالية ومن هنا تأتي أهمية القيادات الإعلامية المتخصصة القادرة على قيادة الإعلام في مؤسسات الدولة الحساسة والهامة إذ يمكن للقيادات الإعلامية التي يبقى أدائها قابلا للقياس المساهمة في إنجاح سياسة وخطاب الدولة.