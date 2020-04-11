الدولة سخرت كافة الإمكانيات لمواجهة كورونا و ما على المواطن إلا الالتزام بالحجر الصحي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود السبت عن تسخير الدولة لكافة الإمكانيات والوسائل لمواجهة وباء فيروس كورونا داعيا مواطني كافة الولايات بضرورة الالتزام بتدابير وإجراءات الحجر الصحي للتخلص من هذه الجائحة نهائيا .

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح للصحافة على هامس تفقده لمدى جاهزية وحدات الحماية المدنية للتكفل بالأخطار والحوادث في مقدمتها فيروس كورونا ان تنفيذا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمواجهة هذا الفيروس المستجد فقد سخرت الدولة كافة الإمكانيات والوسائل لحماية مواطنيها والتكفل بهم وحماية الصحة العمومية مبرزا ان مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية الى جانب قطاع الصحة مجندون في الصفوف الامامية ضمن معركة القضاء على هذا الوباء منذ جانفي الفارط , داعيا المواطنين في كافة ولايات القطر الوطني الى ضرورة الالتزام بتدابير الحجر الصحي المقررة لتسهيل مهام القضاء على هذه الجائحة التي تضرب كامل دول العالم .

وخلال تفقده لجهازية هذا القطاع على مستوى الوحدة الرئيسية للتدريب والتدخل أشرف وزير الداخلية على تسليم 16 رتلا متنقلا للوقاية من حرائق الغابات صنعت من طرف مصنع الجيش الوطني الشعبي , حيث أكد ان هذه الأرتال التي ستضاف الى 36 رتلا متنقلا ستدخل حزي الخدمة مباشرة ضمن الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء وذلك من خلال قيامها بتعقيم وتطهير الاحياء ومقرات مختلف المؤسسات .

وبهذه الوحدة اطلع الوزير الذي كان مرفوقا بوالي العاصمة يوسف شرفة على كافة الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للحماية المدنية لحماية عناصرها والمواطنين من وباء كورونا خلال قيامها بالمهام المسندة اليها لاسيما ماتعلق بنقل الضحايا الى المؤسسات الصحية .

كما عاين الوزير الوحدة الرئيسة الجوية للحماية المدنية بمطار هواري بومدين الدولي اين اطلع استعداد فريق العمل المسخر لمكافحة هذا الوباء

باية ع