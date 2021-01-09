الدولة ترصد 200 مليار للقاح كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار, أنه سيشرع في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا فور استلام الجرعات الاولى خلال الايام القليلة القادمة مبرزا أن الغلاف الإجمالي لهذا اللقاح بلغ 200 مليار دينار.

وأوضح الدكتور فورار خلال ندوة صحفية لإعطاء اشارة انطلاق حملة تحسيسية للمواطنين حول أهمية اللقاح ضد الفيروس, أن هذا القاح يعد الوسيلة الوحيدة الناجعة لكسر سلسلة العدوى بالمجتمع مؤكدا جاهزية وزارة الصحة لوجستيكيا ومهنيا لمباشرة هذه الحملة في حينها. وكشف ذات الخبير بالمناسبة عن انشاء خلية على مستوى الوزارة لتجنيد المؤطرين على مستوى كافة الولايات الى جانب الهياكل المعتادة على القيام بهذه العملية والتي لها -حسبه- الخبرة اللازمة في هذا المجال وبخصوص اختيار اللقاح, قال الدكتور فورار أن الجزائر لن تختار لقاحا لمخبر واحد, بل على غرار بقية دول العالم ستعتمد عدة لقاحات لعدة مخابر خاصة تلك التي تتوفر على معايير الفعالية والأمن للمواطنين وبدون مضاعفات.

وبخصوص الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لهذه العملية, كشف المصدر بأنه تم رصد 15 مليار دج للكمية الاولى لتبلغ 200 مليار دج عند وصول بقية الجرعات الأخرى وفيما يتعلق بإقناع المواطنين بأهمية اللقاح, قال الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أنه يعول كثيرا على مختلف وسائل الاعلام الوطنية لتحسيس المواطن بهذا اللقاح ونشر المعلومة الصحيحة.