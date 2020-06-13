الدولة الفرنسية متورطة في ارتكاب مذابح رواندا

* السماح للباحث الفرنسي فرانسوا غرانر بكشف المستور

باريس/الأناضول

أعلنت المحكمة الإدارية الفرنسية، الجمعة المصرم ، السماح للباحث الفرنسي فرانسوا جرانر، بالوصول إلى الأرشيف المتعلق بالرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، للتحقق من دور بلاده في المجازر التي وقعت في رواندا عام 1994.

وذكرت المحكمة في بيانها، إلى ضرورة إحداث توازن بين الحفاظ على أسرار الدولة وإطلاع الرأي العام الفرنسي على الحقائق.

ودعت المحكمة وزارة الثقافة الفرنسية، لفتح الأرشيف المتعلق بالرئيس ميتران أمام الباحث جرانر، في غضون ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنّ الأخير لديه مبرراته القانونية لذلك وبالمقابل اعتبر محامي الباحث، باتريس سبينوسي، قرار المحكمة بمثابة “نصر”، قائلاً :”من الآن فصاعدا الباحثون من أمثال غرانر، سيصلون إلى الأرشيف المتعلق بالرئيس فرانسوا ميتران بين عامي 1994 و1995، من أجل تسليط الضوء على دور فرنسا في مذابح رواندا” وكانت المحكمة الدستورية الفرنسية رفضت في سبتمبر 2017 الوصول إلى الأرشيف المذكور.

وفي مقابلة مع الأناضول نهاية ماي الماضي أكد جرانر مؤلف كتاب “الدولة الفرنسية والإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا” أن الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، عمل على محاولة تغييب دور الدولة الفرنسية في الجرائم ضد الإنسانية بإفريقيا، رغم أن باريس دعمت بشكل كامل، النظام الذي ارتكب الإبادة الجماعية دون أي قلق بشأن العواقب وأوضح أن الدولة الفرنسية قدمت جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي لأولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية في رواندا، وقد تحقق هذا الدعم من خلال إرسال المرتزقة والأسلحة بغطاء دبلوماسي وإعلامي وذكر غرانر أنه يناضل من أجل اعتراف فرنسا بدورها في الإبادة الجماعية رسمياً، وتقديم المسؤولين للمحاكمة.

ويواصل الروانديون إلى اليوم مساعي ملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن تلك المجازر، كما يحملون جزءا من المسؤولية لفرنسا وبلجيكا لتقاعسهما في منع الإبادة وفي 6 أبريل 1994، وبعد نحو ساعة من سقوط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك “جوفينال هابياريمانا” والذي ينتمي للهوتو، بدأت عمليات الإبادة بحق جماعة التوتسي ولعبت إذاعة “RTLM” الهوتية دورا كبيرا في نشر الكراهية وتأجيج عمليات الإبادة، من خلال وصفها التوتسيين بـ”الصراصير”، ودعوتها للتخلص منهم وقتلهم.

كما أدى انسحاب قوات الأمم المتحدة من البلاد خلال المجازر، واستمرار فرنسا في تقديم الأسلحة للهوتو، إلى نقل عملية الإبادة إلى أبعاد يصعب تصديقها حيث شنّ قادة متطرفون في قبيلة “الهوتو” التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة ضد الأقلية من قبيلة “التوتسي”وخلال فترة لا تتجاوز 100 يوم، قُتل ما يربو على مليون شخص، وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب، وكانت غالبية الضحايا من قبيلة “التوتسي”وانتهت أعمال العنف عندما تمكنت “الجبهة الوطنية الرواندية”، وهي قوة ذات قيادة توتسية، من طرد المتطرفين وحكومتهم المؤقتة المؤيدة للإبادة إلى خارج البلاد.